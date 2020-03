Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Societatea Italiana pentru Medicina Mediului (SIMA), in colaborare cu Universitatile din Bari si Bolognia, arata ca ”exista o legatura intre concentratia de particule PM 10 din atmosfera peste limita admisa, din perioada 10-29 februarie, si numarul de cazuri de persoane infectate…

- Un studiu realizat de Societatea Italiana pentru Medicina Mediului (SIMA), in colaborare cu Universitatile din Bari si Bolognia, arata ca „exista o legatura intre concentratia de particule PM 10 din atmosfera peste limita admisa, din perioada 10-29 februarie, si numarul de cazuri de persoane infectate…

- "Ne aflam in mijlocul unui eveniment global, spre deosebire de orice altceva din istoria existenței statului", a afirmat Netanyahu in timpul unei conferințe de presa susținute la biroul sau din Ierusalim, informeaza The Time of Israel. Ministerul Sanatații din Israel a inregistrat 109 cazuri de contaminare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dispus ca scolile si universitatile din Israel sa fie inchise, incepand de vineri, ca parte a masurilor luate in incercarea de a incetini raspandirea noului...

- Ucraina va inchide incepand de joi toate scolile si universitatile si va limita reuniunile publice pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza AFP, scrie Agerpres."Prevedem introducerea unei carantine de trei saptamani in institutiile de invatamant",…

- Grecia va inchide miercuri scolile, universitatile, centrele de zi si alte institutii de invatamant timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti ministrul grec al sanatatii, relateaza Reuters."A venit timpul ca toti grecii sa dea dovada de responsabilitate…

- Grecia va inchide miercuri scolile, universitatile, centrele de zi si alte institutii de invatamant timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti ministrul grec al sanatatii, potrivit www.ekathimerini.com . „A venit timpul ca toti grecii sa dea dovada de responsabilitate…

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…