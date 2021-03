Poluarea atmosferică obligă pentru prima dată Nepalul să-şi închidă şcolile Nepalul a ordonat inchiderea scolilor din cauza poluarii atmosferice, fiind pentru prima data in istoria tarii din Himalaya cand autoritatile decid inchiderea institutiilor de invatamant din acest motiv, relateaza luni AFP.



Capitala Nepalului, Kathmandu, invaluita intr-un nor gros de particule, este in prezent clasata printre cele mai poluate orase din lume, indicele calitatii aerului atingand valori de peste 300 la sfarsitul saptamanii trecute.



"S-a decis inchiderea institutiilor de invatamant pana vineri. Din cate stim, este prima data cand scolile sunt inchise din cauza…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

