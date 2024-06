Poluarea atmosferică a provocat 8,1 milioane de decese la nivel mondial Date ingrijoratoare au fost scoase la iveala de un raport care arata ca poluarea atmosferica a provocat nu mai puțin de 8,1 milioane de decese la nivel mondial, in 2021. Acestea nu sunt singurele consecințe ale poluarii atmosferice. Se pare ca, milioane de oameni traiesc cu boli cronice, punand o presiune imensa asupra sistemelor de […] The post Poluarea atmosferica a provocat 8,1 milioane de decese la nivel mondial appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

