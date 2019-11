Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitia la energiile regenerabile ar putea reduce impactul poluarii aerului asupra sanatatii cu pana la 80% pana in 2050, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Oameni de stiinta si activisti pentru mediu pledeaza de mult timp pentru dezvoltarea unei economii…

- Autoritatile din capitala Indiei, New Delhi, au interzis luni accesul pe strazile orasului pentru vehiculele ale caror numere de inmatriculare se termina cu numere impare, incercand astfel sa reduca poluarea deosebit de grava a aerului cu care se confrunta aceasta metropola, informeaza DPA.…

- ''Poluarea aerului este in prezent cel mai important risc de mediu la adresa sanatatii umane'', se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) a Uniunii Europene (UE). Autorul raportului, Alberto Gonzalez Ortiz, expert AEM in calitatea aerului, a atras atentia ca in timp ce nivelul…

- Este Ziua Mondiala a Vederii. Cel puțin 2 miliarde de oameni traiesc cu o deficiența de vedere, iar mai mult de jumatate dintre ei au afecțiuni oculare deoarece nu primesc ingrijirea de care au nevoie, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații.

- Laboratorul care a produs medicamentul trebuie sa raspunda la acuzația ca ar fi ascuns timp de 30 de ani efectele secundare ale pastilelor. Pe de alta parte, și autoritatea franceza de reglementare a medicamentelor e in colimator, pentru ca nu a luat la timp masuri mai drastice fața de producator,…

- O boala precum gripa s-ar putea raspandi in intreaga lume in 36 de ore și ar putea ucide 80 de milioane de oameni, avertizeaza un grup de experți condus de un fost șef al Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza tabu.ro.

- Greenpeace a evaluat impactul emisiilor termocentralei Mintia asupra sanatații, iar rezultatele indica aproximativ 120 de decese premature pe an, conform raportului “O evaluare integrata a impactului emisiilor de la termocentrala pe baza de carbune Mintia din Romania asupra calitații aerului și sanatații”.…

