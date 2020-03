Poluarea aerului provoacă 8,8 milioane de decese premature în fiecare an (studiu) Poluarea aerului provoaca anual circa 8,8 milioane de decese premature in intreaga lume, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.



Oamenii de stiinta au calculat ca poluarea aerului reduce speranta de viata, in medie, cu 2,9 ani la nivel mondial.



S-a constatat ca expunerea pe termen lung la poluantii atmosferici creste riscul de aparitie a problemelor cardiace si respiratorii.



Echipa internationala de autori care semneaza cel mai recent studiu pe tema poluarii atmosferice si-a propus sa analizeze relatia dintre expunerea la poluarea atmosferica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

