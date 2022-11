Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea aerului cu particule fine a provocat cel putin 238.000 de decese premature in Uniunea Europeana in 2020, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat joi, relateaza dpa si AFP.

- Garda de Mediu Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca a fost facut un control la Rompetrol Rafinare. “Urmare a controlului planificat derulat in aceasta perioada la societatea Rompetrol Rafinare SA, s-a constatat ca operatorul nu a respectat obligatia legala de a lua toate masurile…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- ”In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,3% fata de perioada 1.I-30.IX.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2022, au totalizat 24.828.000 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 443.600…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- ”S-au folosit doua tehnologii de execuție noi pentru Romania”, transmit autoritațile, mandre de acest progres. Romania inaugureaza 13 kilometri de autostrada Oficialii CNAIR au prezentat mai multe detalii referitoare la stadiul lucrarilor la unul dintre noile sectoare de autostrada construite in Romania.…

- Așa cum a fost numita de catre Organizația Mondiala a Sanatații, poluarea reprezinta un „ucigaș tacut”. Deși efectele sale par sa treaca adesea neobservate, o evaluare medicala adecvata va scoate la iveala, in cele din urma, impactul nefast al acestora asupra starii de sanatate, transmite pneumologul…

- Prețul motorinei a scazut ieri sub 8 lei pe litru, pentru prima oara in ultimele sase luni. Romania are in acest moment al șaselea cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Trendul descendent urmeaza linia pe care s-a inscris deja și prețul la benzina, ajuns la 7,15 lei pe litru, in scadere cu aproape…