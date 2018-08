Stiri pe aceeasi tema

- Insula de PET-uri din mijlocul râului Olt, în zona barajului de acumulare de la Draganesti-Olt, nu a fost înca îndepartata de Hidroelectrica, la mai bine de o luna dupa ce Garda de Mediu le-a impus acest lucru.

- Prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, a dispus deplasarea unei echipe mixte formate din reprezentanți ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau, ISU Buzau și ai Primariei Merei in stațiunea Sarata Monteoru, unde o persoana a sesizat existența unor…

- Administrația Naționala „Apele Romane” a inceput de luni, 16 iulie 2018, acțiunile de ecologizare a unor zone ale lacului Bicaz in colaborare cu R.N.P. Romsilva, Hidroelectrica S.A., Consiliul Județean și Prefectura Județului Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Neamț, reprezentanți ai Jandarmeriei…

- Deversarile din statia de epurare a orasului Suceava, care par sa fi cauzat mortalitatea masiva de peste de pe raul Suceava in aval de zona industriala a municipiului, nu reprezinta singura cauza care a provocat poluarea importanta a apelor raului. Potrivit unui raport prezentat de catre conducerea…

- Forumul pe probleme de mediu, organizat ieri de liberalii ieseni, a prezentat ieri unei audiente numeroase probleme si solutii legate mai ales de poluarea aerului din zona municipiului. La dezbaterile intitulate „Investind in mediu, investim in viitor", a participat si europarlamentarul Adina Valean,…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, beciuri si subsoluri din 31 de localitati au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in urma ploilor torentiale si a vijeliilor. In Vrancea, pompierii au salvat un cioban cu 200 de animale ramase blocate pe insula in mijlocul raului.

- In urma cu cateva zile, muncitorii contractați de primarie s-au apucat sa sparga pista de biciclete care leaga Piața Consiliul Europei de intersecția din Piața Maraști. Totul a fost facut in secret, pentru ca nimeni din primarie nu s-a ingrijit sa le explice timișorenilor care sunt planurile…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primul trimestru al anului, 8.829 actiuni de control la nivel national, in crestere cu 2,43% in comparatie cu aceeasi perioada din 2017.