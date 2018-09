Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inchis punctele de intrare cu peninsula Crimeea, anexata de Rusia, din cauza unui misterios incident chimic care a provocat niveluri ridicate de dioxid de sulf, informeaza vineri agentia...

- Rusia a închis, pentru 24 de ore, spatiul maritim dintre Crimeea si Insula Serpilor si a lansat în aceasta zona o rachete anti-nava într-o acțiune ce depașește exercițiile militare neutre. Lansarea rachetei nava-nava Kalibr în acest sector reprezinta o demonstrație…

- Fregata Amiral Grigorovici, stationata in Crimeea, peninsula anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, a efectuat in premiera exercitii cu rachete Kalibr in Marea Neagra, transmite agentia de presa TASS.

- La sfarșitul saptamanii trecute, traficul a fost unul intens in punctele de trecere a frontieriei satmarene, mai ales la frontiera cu Ungaria. Pentru fluidizarea traficului, atat in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, cat și in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni au fost folosite toate arterele…

- La cel mai urmarit summit al anului, si Romania a fost pe agenda. Vladimir Putin si Donald Trump au vorbit despre scutul antiracheta de la Deveselu, care, dupa cum se stie, e mare motiv de suparare pentru Rusia. Dupa trei ore de discutii, doar cu translatorii, presedintele american si cel rus au venit…

- CHIȘINAU, 25 iunie — Sputnik. În istoria rasunatoare a reținerii top-managerului companiei „Inter RAO" Carina Țurcan au aparut noi detalii. FSB a suspectat-o pe femeia originara din Moldova de transmiterea schemelor de livrare a energiei electrice în Donbas și Crimeea…

- Moldoveanca arestata în Rusia pentru spionaj este acuzata ca oferea României informatii despre livrarile de energie electrica din Crimeea si Donbass. Un anchetator rus sub protectia anonimatului a declarat ca operatiunea de deconspirare a Carinei Turcan a durat aproximativ…