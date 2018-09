Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mii de persoane, intre care numerosi copii, au fost evacuate, in timp ce patru persoane au fost spitalizate in partea de nord a Crimeii, dupa o puternica poluare industriala, trecuta sub tacere timp de mai multe zile de catre administratia din peninsula ucraineana anexata

- Cel putin zece persoane au murit in urma unui incendiu produs marti la un azil de batrani din Chile, afirma surse citate de site-ul 24Horas.cl, conform mediafax. Incendiul s-a produs in oraselul chilian Chiguayante. Cel putin zece persoane au murit in urma incendiului produs in azilul…

- Stare de urgenta a fost decretata in provincia Columbia Britanica din Canada. Fulgerele din timpul unei furtuni puternice au dus la izbucnirea a peste 140 de incendii, care au mistuit deja 30 de cladiri.

- Autoritatile din California au evacuat mai mult de 20.000 de oameni de la sud de Los Angeles, guvernatorul Jerry Brown declarand vineri dimineata starea de urgenta pentru orasele Orange si Riverside, in urma unui incendiu care se indreapta catre Parcul National Cleverland, informeaza AP.

- Inundatii violente in zona Baikal din Rusia, in urma ploilor torentiale care au inceput in urma cu o luna. Autoritatile au evacuat deja trei mii de oameni din calea puhoaielor, iar zeci de case au ramas in ape.

- Autoritatile din Ecuador au ordonat marti evacuarea preventiva a 50 de persoane de pe insula principala a arhipelagului Galapagos de teama unei eruptii vulcanice. Locuitorii din apropierea vulcanului Sierra Negra, de pe insula Isabela, au fost plasati la familii-gazda, a declarat serviciul de comunicare…