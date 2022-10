Garda de Mediu a raportat, joi, creșterea peste limita a concentrațiilor la unele substanțe poluante in Voluntari (Ilfov) ca urmare a izbucnirii unui incendiu la complexul comercial Flora, potrivit Ministerului Mediului. ”Echipamentele de masurare a calitatii aerului din zona (statiile B-26 si B-27) indica deja concentratii mai ridicate decat normal la unii dintre poluantii monitorizati. […] The post Poluare in Voluntari dupa incendiul izbucnit la complexul Flora. Garda de Mediu raporteaza concentrații peste limita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…