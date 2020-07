Stiri pe aceeasi tema

- Agentia rusa pentru mediu a solicitat o despagubire de 147,8 miliarde de ruble (1,8 miliarde de euro) din partea companiei miniere Norilsk Nickel, implicata in grava poluare cu hidrocarburi din Arctica, transmite luni AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, agentia federala Rosprirodnadzor a anuntat…

- Grupul german Bayer a aceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite...

- Grupul german Bayer a aceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite Reuters.Citește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat stare de urgenta dupa ce 20.000 de tone de petrol s-au varsat intr-un rau de la Cercul Polar, potrivit BBC . Deversarea s-a produs dupa ce un rezervor de combustibil de la o centrala electrica din apropierea orașului siberian Norilsk s-a prabușit vineri. Directorul…

- Valurile de reacții negative pornite la adresa firmei Frasinul, din Nasaud, au adus…caștig de cauza. Deși are avizele necesare de funcționare, directorul firmei a promis ca pleaca din ”inima orașului”. CAND ar putea scapa nasaudenii de poluare: In orașul Nasaud iși desfașoara activitatea, intr-un cartier…

- Datele vin in condițiile in care Rusia are parte de cea mai rapida creștere a infecțiilor cu coronavirus in Europa, in timp ce rata mortalitații sale ramane mult mai mica decat in ​​multe țari. Moscova , epicentrul focarului de coronavirus din Rusia, a avut cresteri zilnice de infectari in ciuda faptului…