- Ieri, a avut loc avaria colectorului Ø 6 transport titei apa sarata Bradesti – Ghercesti ce apartine OMV PETROM ASSET II Oltenia, judetul Dolj, dispeceratul A.B.A. Jiu fiind informat la ora 20.40. Avaria s-a produs la ora 19.30 din datele ...

- Echipe mixte de control formate din inspectori de munca cu atribuții in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca au efectuat, in primele trei saptamani din luna mai, 77 de acțiuni de control la obiective din ...

- Oltenia intra de dupa-amiaza sub avertizare cod galben de ploi. Atenționarea meteorologica se va menține pana maine. Dupa cateva zile cu ploi, urmeaza o alta perioada cu instabilitate atmosferica accentuata. Va ploua torențial in Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj și Valcea, ...

- Obiectiv de importanta regionala nu doar pentru Oltenia, ci si pentru intreaga zona transfrontaliera, Aeroportul International Craiova a fost revitalizat, incepand cu anul 2009, printr-o serie de investitii sustinute, pentru reabilitari, modernizari si dotari, finantate cu 15 milioane de euro ...

- Echipe mixte de control formate din inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dolj au efectuat, astazi, acțiuni de control la 13 obiective in care se desfașurau activitați de construcții din Craiova și imprejurimi. Au fost depistate 5 persoane ce ...

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in 15 județe. Un cod portocaliu de ninsori abundente si vant puternic afecteaza 15 judete din sudul tarii și Bucureștiul, pana la ora 15. In sudul Banatului și al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va…

- Vreme rece in Romania in zilele urmatoare Vremea în România se mentine deosebit de rece. Temperaturile sunt mai scazute cu peste 10 grade fata de valorile termice normale pentru aceasta perioada. Meteorologii au emis o informare de vreme extrem de rece, ninsori moderate ce vizeaza…

- Din partea organizatiei de Bucuresti au fost înaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita, scrie Mediafax. Nume sigure sunt si cele are reprezentantilor regiunii Oltenia, Sud-Vest. Organizatiile PSD din Olt, Mehedinti si Dolj si-au aratat sprijinul pentru Lia Olguta Vasilescu…