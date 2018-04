Asta se intampla in jurul Termocentralei Halanga si in casele a mii de localnici care traiesc in satele din apropiere. Oamenii spun ca atunci cand bate vantul aerul devine irespirabil.

Situatia a devenit dramatica dupa ce termocentrala a intrat in faliment. Desi s-au cheltuit zeci de milioane de euro, pentru o investitie care sa opresca poluarea, aceasta a ramas nefinalizata.

Lucrarile au fost efectuate de firma celebrului Geogica Cornu, regele asfaltului din Banat. Reprezentatii garzii de mediu spun ca nu au pe cine sa sanctioneze, pentru ca termocentrala este in faliment.