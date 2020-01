Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Roma a anuntat luni o interdictie temporara de circulatie pentru mașinile cu motoare diesel, din cauza poluarii, potrivit Agerpres. Circulatia vehiculelor diesel era deja restrictionata in capitala Italiei, lunea si duminica, insa doar pentru autovehiculele vechi, neconforme cu standardele…

- Vulcanul Taal, aflat la doar 66 de kilometri sud de Manila, a aruncat cenusa si aburi pana la 100 de metri in aer, duminica, determinand autoritatile filipineze sa ridice nivelul de alerta cu privire la o eventuala eruptie de amploare, transmite DPA. Eruptia freatica a fost precedata de…

- De la București, in Romania, la Sofia, in Bulgaria, și in alte țari balcanice din sud-estul Europei, guvernele succesive nu au reușit sa abordeze riscurile pe care le prezinta imbatranirea cladirilor. Au incurajat boom-urile de construire in anii 90, in timpul tranziției de la comunism la capitalism,…

- Organizand sambata tragerea la sorti a Euro-2020 si fiind una dintre cele 12 tari-gazda, totul ar trebui sa incurajeze Romania sa se bucure. Dar cu sapte luni inaintea loviturii de incepere a turneului final, tara se teme ca nu e nici pregatita, nici calificata, arata AFP, in materialul citat de…

- AFP arata într-un material care sunt problemele cu care se confrunta România înaintea tragerii la sorti a grupelor Campionatului European din 2020, care va avea loc sâmbata: stadioanele promise nu sunt gata, nici calea ferata de la aeroportul Otopeni la Bucuresti nu este, iar…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regional - CURS, in parteneriat cu Avangarde, a realizat exit-poll oficial pentru alegerile prezidentiale de duminica, 10 noiembrie 2019. In Bucuresti, rezultatele au aratat diferit fata de nivelul national, Dan Barna fiind pe locul 2, la mica distanta fata de Klaus…

- GERB ar urma sa iasa din nou castigator, iar Borisov pare pregatit sa ramana premier pana la sfarsitul mandatului sau, in 2021, a afirmat Parvan Simeonov, directorul Gallup International - Bulgaria, cu sediul la Sofia. "Chiar daca ar aduce o catastrofa electorala neasteptata pentru GERB, alegerile…

- Bulgarii au inceput duminica sa voteze in alegerile pentru primarii si consiliile locale, iar miza este daca partidul de centru-dreapta al premierului Boiko Borisov, GERB, va reusit sa repete victoria categorica din urma cu patru ani, relateaza DPA, citata de AGERPRES. GERB ar urma sa iasa din nou…