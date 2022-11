Stiri pe aceeasi tema

- Armata poloneza se afla, miercuri, in stare de alerta sporita dupa ce o racheta, probabil de fabricație ruseasca, dar de origine necunoscuta, a cazut asupra unui sat din sud-estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina. Explozia care a ucis doua persoane in estul Poloniei ar fi „rezultatul sistemelor…

- Nu exista inca certitudinii despre ce s-a intamplat exact langa granița Poloniei cu Ucraina. Doua opțiuni sunt cel mai probabil. Fie o racheta ruseasca, fie o racheta antiaeriana ucraineana a cazut asupra Poloniei, scrie cel mai mare site de știri din Polonia, Onet.Potrivit unui articol publicat de…

- Consiliul national de securitate (BBN) al Poloniei a anuntat miercuri ca se va intruni din nou in cursul zilei, cu incepere de la ora 11:00 GMT, in contextul ingrijorarilor ca razboiul din Ucraina s-ar putea extinde in tari vecine dupa ce o racheta a cazut marti pe teritoriul polonez, omorand doua…

- Doi oameni au murit miercuri dupa o explozie in satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, dupa ce „o racheta de producție ruseasca” a lovit o ferma. Cum a fost posibil acest lucru ridica inca multe semne de intrebare, doua opțiuni fiind analizate: fie rușii au tras o racheta și au lovit Polonia,…

- Ministerul polonez de Externe a confirmat, in noaptea de marți spre miercuri, ca un „proiectil de fabricație ruseasca” a lovit teritoriul țarii, provocand moartea a doua persoane. Polonia, care are o granița comuna cu Ucraina, este membra a NATO, iar aproximativ 10.000 de soldați americani se afla in…

- Doua rachete rusești care au cazut pe teritoriul Poloniei, la granița cu Ucraina, au creat tensiuni uriașe in randul Occidentului. Din pacate, ieri a avut loc o noua etapa a acestui razboi, astfel ca securitatea unei țari membre NATO a fost amenințata dupa noua luni de atacuri sangeroase in Ucraina.…

- Ucraina a respins acuzatiile potrivit carora una dintre rachetele sale ar fi aterizat in Polonia. Ministrul de externe Dmitro Kuleba spune ca aceasta este o „teorie a conspiratiei”, parte a „propagandei rusesti”, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasadorii NATO se vor intalni miercuri la cererea Poloniei, in baza Articolului 4 al Aliantei, au declarat pentru Reuters doi diplomati europeni. Consultarile au loc dupa o explozie in Polonia, in apropiere de granita cu Ucraina, care ar fi fost provocata de o racheta ruseasca ratacita, anunța…