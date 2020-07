Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, are un usor avantaj fata de contracandidatul sau, Rafal Trzaskowski, in urma turului secund al alegerilor prezidentiale, desfasurat duminica, indica un sondaj realizat la urne de institutul Ipsos, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Duda, aliat…

- Polonezii voteaza astazi in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta. Ultimele sondaje de opinie il credit-au cu un usor avans pe primarul Varsoviei, Rafal Trzaskowski.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat joi ca polonezii nu trebuie sa se teama sa voteze in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 12 iulie, intrucat COVID-19 a devenit o boala ''ca oricare alta'', informeaza Reuters. Partidul lui Morawiecki, 'Lege…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a iesit pe prima pozitie la primul tur al alegerilor prezidentiale, conform rezultatelor partiale facute publice luni, insa nu a reusit sa obtina majoritatea absoluta necesara pentru a evita ceea ce se anunta a fi un al doilea tur de scrutin strans, programat pentru…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

