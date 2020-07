Polonia/alegeri: Duda, câştigător la limită, potrivit ultimului sondaj Presedintele in exercitiu Andrzej Duda ar urma sa castige la limita alegerile prezidentiale din Polonia cu 51% din voturi, potrivit ultimului sondaj Ipsos publicat duminica noapte, cu o marja de eroare de un punct procentual, informeaza luni dpa. Rivalul lui Duda, Rafal Trzaskowski, primarul liberal al Varsoviei, si-a asigurat 49% din voturi, potrivit ultimelor cifre Ipsos. Acest ultim sondaj se bazeaza pe rezultatele oficiale de la 450 de sectii de votare si sondajele la iesirea de la urne din alte 50. Un sondaj publicat mai devreme si bazat exclusiv pe sondajele la iesirea de la urne din aceleasi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

