Polonia: Zeci de miliarde pentru energie regenerabilă Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are in vedere cheltuieli de zeci de miliarde de dolari investiții in energia regenerabila si nucleara. Intr-o actualizare a strategiei energetice a tarii pana in 2040, Ministerul Mediului a informat ca Polonia intentioneaza sa investeasca 150 miliarde de zloti (40 miliarde de dolari) pentru a construi primele sale reactoare nucleare, cu o capacitate de 6-9 gigawati (GW). De asemenea, Guvernul de la Varsovia vrea sa ajunga la o capacitate eoliana offshore de 8-11 (GW) pana in 2040 prin investitii estimate la 130 miliarde de zloti. In urma dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

