Polonia vrea să găzduiască arme nucleare americane Polonia vrea intarirea flancului estic al NATO și este dispusa sa gazduiasca arme nucleare americane, a anunțat vicepremierul Jaroslaw Kaczynski. Conform EFE, vicepremierul, care este și liderul formațiunii politice de guvernamant in Polonia, a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor americani in țara sa. Kaczynski a declarat, intr-un interviu pentru editia duminicala a […] The post Polonia vrea sa gazduiasca arme nucleare americane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

