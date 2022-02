Stiri pe aceeasi tema

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat joi Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Reuters. „Face constant apel la partenerii nostri americani sa inceteze…

- 1.000 de militari americani vor fi repozitionati din Germania in Romania Foto: Arhiva. 3.000 de militari americani vor fi trimisi suplimentar în tari de pe flancul estic al NATO, dintre care aproximativ 1.000 vor fi repozitionati în zilele urmatoare de la o baza din…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Fostul comandant suprem al forțelor armate aliate NATO, James Stavridis, a explicat intr-un editorial pentru revista americana Time care sunt posibilele scenarii militare ale unei intervenții ruse in Ucraina. Citiți mai jos articolul integral, preluat de Rador: In ultimele cateva luni, Ucraina și partenerii…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea…

- Rusia ”este si va ramane o tara care isi indeplineste toate obligatiile de livrare de gaze naturale consumatorilor europeni”, a declarat un purtator de cuvnt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat joi ca va raspunde oricarei noi sanctiuni europene legata…