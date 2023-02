Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite(SUA), Kamala Harris, va merge miercuri in orasul Memphis pentru a asista la funeraliile lui Tyre Nichols, un tanar afro-american batut cu bestialitate de politisti de culoare, inregistrarea video a acestor violente provocand un soc in Statele Unite, a anuntat marti Casa…

- Aprobarea Germaniei pentru reexportul de tancuri Leopard 2 catre Ucraina are o importanța secundara, deoarece Polonia ar putea trimite tancuri in cadrul unei coaliții de țari chiar și fara permisiunea acesteia, a declarat luni (23 ianuarie) premierul polonez Mateusz Morawiecki. Statele Unite și aliații…

- Un fost militar american, membru al unei unitati de comando de elita si care a dezertat in 2019, a fost ucis in Ucraina saptamana aceasta, a anuntat Marina militara a Statelor Unite (US Navy).„US Navy poate confirma ca un fost marinar a fost ucis la Dnipro pe 18 ianuarie”, a declarat unul dintre purtatorii…

- Țarile de Jos vor trimite Ucrainei un sistem Patriot de rachete antiaeriene, a transmis agentia olandeza ANP, citandu-l pe premierul Mark Rutte, conform stiri.tvr.ro . Rutte se afla la Washington, intr-o intalnire cu presedintele american Joe Biden. In discutia cu liderul de la Casa Alba, premierul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina.„Pentru prima data vom primi vehicule blindate Bradley; este exact ceea ce este nevoie”, a spus presedintele…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite si Germania intentioneaza sa livreze in Ucraina blindate de infanterie de tip Bradley, de partea americana, si model Marder, de partea germana.Anuntul survine dupa o convorbire telefonica intre presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz. Cei…

- Croația a adoptat oficial moneda euro, devenind al 20-lea stat membru al Uniunii Europene care face acest lucru. Aceasta națiune balcanica a aderat la UE in urma cu aproape un deceniu, dar a trebuit sa aștepte pana acum pentru a se califica ca țara din zona euro, noteaza euronews.com. Dupa ce ceasul…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…