Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a semnat un proiect de lege privind reconstructia in capitala Varsovia a doua palate in stil baroc distruse de fortele germane in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Palatele Bruehl si Saski au fost distruse de fortele armate…

- ”Am luat astazi o decizie referitoare la legea care in ultimele luni a fost subiectul unor dezbateri aprinse si vocale, acasa si in strainatate. Dupa o analiza profunda, am decis sa semnez amendamentul”, a afirmat Andrzej Duda intr-un comunicat publicat sambata. Pana acum, expatriatii evrei sau urmasii…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a semnat sâmbata o lege care va limita considerabil posibilitatile de a solicita restituirea bunurilor confiscate dupa Al Doilea Razboi Mondial în Polonia, o masura care foarte probabil va tensiona relatiile Varsoviei cu Israelul si cu SUA, transmit Reuters…

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), a reafirmat vineri ca misiunea organizatiei sale "nu este schimbarea sistemelor politice", asa cum este regimul lui Aleksandr Lukasenko în Belarus, informeaza EFE.Bach a facut aceasta afirmatie atunci când a…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…

- Dupa Italia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua luni, 21 iunie, o vizita oficiala in Polonia, transmite IPN. Potrivit site-ului oficial al Președinției de la Varșovia, Maia Sandu va avea o intrevedere tete-a-tete cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Dupa care, vor avea…

- Ministerul polonez de Externe si-a exprimat indignarea fata de decizia autoritatilor din Belarus de a institui o noua sarbatoare oficiala - Ziua Unitatii Nationale - la 17 septembrie, data la care, in 1939, URSS a invadat Polonia.