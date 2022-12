Stiri pe aceeasi tema

Compania Transneft din Rusia sustine ca a primit cereri din partea Poloniei si Germaniei pentru a le livra petrol in 2023, dar aceste afirmatii au fost infirmate ulterior de cele doua tari care au spus ca, dimpotriva, intentioneaza sa renunte la petrolul rusesc, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Franța nu i-a dat nici o șansa Poloniei și se califica in sferturi dupa ce Mbappe a inscris doua goluri iar Giroud un gol in decursul celor 95 de minute de joc cu Polonia, calificandu-se astfel in sferturile Campionatului Mondial de fotbal din Qatar.

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Frantei si Poloniei, care are loc duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.:

Un barbat care a deschis focul asupra politiei a murit dupa ce a fost impuscat in timpul unui raid la locuinta sa din nordul Poloniei, a comunicat politia, transmite Reuters.

Ucraina a cerut miercuri acces la locul din estul Poloniei unde doua persoane au fost ucise marti seara de o racheta despre care oficiali polonezi si din cadrul NATO afirma ca a fost o racheta antiaeriana a armatei ucrainene, relateaza Reuters.

O antreprenoare de pompe funebre din Franta a pedalat prin Paris recent, intr-o zi de toamna, pe o bicicleta dric despre care spera ca va transforma modalitatea de desfasurare a inmormantarilor in capitala Frantei, acestea putand deveni astfel mai "verzi", transmite joi Reuters.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ministrul Forțelor Armate din Franța, Sebastien Lecornu, cei doi discutand in detaliu despre evoluțiile și situația din regiune in contextul agresiunii ruse in Ucraina.

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa instruiasca pana la 15.000 de militari ucraineni, scrie luni revista germana Der Spiegel, citata de Reuters.