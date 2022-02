Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal a Romaniei va infrunta Macedonia de Nord in primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial din 2023, in urma tragerii la sorti desfasurate sambata la Budapesta. Tricolorii vor juca prima mansa in deplasare, pe 16 sau 17 martie, iar mansa secunda va avea loc in Romania,…

- Productia totala de lemn rotund (busteni) a Uniunii Europene a fost de 488 milioane metri cubi in 2020, cu 2% mai putin decat in 2019 dar cu 21% mai mare decat in 2000, Romania fiind printre statele membre cu cel mai puternic avans, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Dragasani au arestat un barbat de 38 de ani care a fost condamnat de autoritatile judiciare din Arges la doi ani si trei luni de inchisoare pentru comiterea de fraude informatice in doua state europene, au anuntat, miercuri, reprezentantii IPJ Valcea,…

- Romania anunta, triumfator, ca a primit primii bani din PNRR, dar, in realitate, suntem mult in urma altor tari. Prima tara care a primit avansul in cadrul PNRR a fost Portugalia, care, pe 3 august 2021, a incasat 2,2 miliarde de euro - cu cateva sute de milioane de euro mai mult decat a incasat Romania,…

- Daca in 2020 Romania avea o companie in top 20 al firmelor din Europa Centrala si de Est, in acest an, nu mai este niciuna, cu toate ca ar fi trebuit sa fie reprezentata in top 10 companii din regiune, afirma Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania. In topul țarilor, Romania s-a aflat, in acest…

- Restrictiile, care urmeaza sa fie aprobate de cabinet joi, survin dupa o crestere a infectarilor cu COVID-19 pana la cifra record de 22.479 raportata marti.„De luni, doar persoanele vaccinate si cele trecute prin boala vor avea acces la servicii si evenimente publice. Oamenii trebuie sa creada in cele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat duminica aceasta ca este gata sa ajute la solutionarea crizei migrantilor ilegali de la granita dintre Belarus si Polonia, a relatat agentia de presa RIA, care a citat un interviu acordat de liderul de la Kremlin televiziunii de stat, informeaza Reuters.…