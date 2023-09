Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene „a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala”, a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS).

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene ”a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala”, a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, care a acuzat Kievul de…

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene „a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala”, a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, care a acuzat Kievul de…

- Comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat astazi, la ședința comisiei de profil din Parlamentul European, ca interzicerea importurilor de cereale ucrainene in cele cinci țari aflate in proximitatea Ucrainei ar trebui prelungita pana la sfarșitul anului. Masura curenta expira…

- Managerii celor mai importante edituri din Romania au vorbit intr-o ancheta de opinie publicata de Forbes despre nevoia de a stimula apetitul romanilor pentru lectura. Majoritatea atrag atenția ca autoritațile au lasat fara parghii de sprijin editurile lovite de criza in perioada pandemiei.Piața de…

- Polonia vrea ca Uniunea Europeana sa ajute la cresterea capacitatilor portuare de la Marea Baltica, in ideea de a putea exporta cantitati mai mari de cereale din Ucraina, dar in acelasi timp insista ca va mentine un embargou privind vanzarea cerealelor din Ucraina pe piata interna, transmite Bloomberg,…

- Ucraina este a doua tara din Europa dupa Franta in ceea ce priveste consumul ilicit de tigari, potrivit raportului KPMG, citat de news.ro. „Comunitatea impotriva comertului ilicit cu tutun din Europa vorbeste despre tigari etichetate, in mod inselator, „For Duty Free Sale”, sugerind ca aceste tigari…

- Razboiul din Ucraina a reașezat piața locala de IT – de la creșterea deficitului de programatori, in primele 7 luni de la izbucnirea acestuia, la scaderea brusca a proiectelor, situație care a forțat disponibilizari și a pus presiune pe retenția talentelor, dar și la dezvoltari accelerate in anumite…