Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg a impus amenda luni, la solicitatea Cehiei, care se afla in conflict cu Polonia din cauza minei de suprafata Turow, aflata langa granita dintre cele doua tari. Guvernul Cehiei afirma ca mina ii afecteaza comunitatile. Mina, care produce lignit, este exploatata de peste un secol, dar s-a extins recent catre granita cu Cehia. Amenda ar putea presa Varsovia sa caute o solutie cu Praga in discutiile bilaterale care au inceput in iulie, legate de imbunatatiri tehnice si masuri de limitare a daunelor aduse nivelului apei, a zgomotului si a poluarii…