- Polonia are in vedere sa desfasoare circa 10.000 de soldati, cu titlu de ”descurajare”, la frontiera sa de est cu Belarus, aliat al Moscovei, a anuntat joi, 10 august, ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak, citat de Agerpres . ”Vor fi circa 10.000 de soldati, din care 4.000 vor fi direct angajati…

- Ministerul polonez al Apararii a revizuit capacitațile țarii de aparare a frontierei de est și a ajuns la decizia de a trimite, suplimentar, inca 2.000 de soldați, care sa vina in sprijinul garzilor de la frontiera cu Belarus. ”Trimitem 2.000 de soldați, nu 1.000”, a declarat joi ministrul adjunct de…

- Doua elicoptere militare din Belarus ar fi patruns, marți, in spațiul aerian al NATO, in timpul unor exerciții militare. Ministerul polonez al Apararii a anunțat ca va crește numarul de trupe la granița de est ca raspuns, relateaza Sky News.

- Tensiune la granița dintre Polonia și Belarus. O suta de mercenari din gruparea Wagner s-au apropiat de orașul Grodno din Belarus, langa frontiera cu Polonia, a precizat premierul Mateusz Morawiecki.

- Polonia a inceput sa desfasoare peste 1.000 de militari catre estul tarii, a anuntat sambata ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak. Masura apare pe fondul sporirii ingrijorarii ca prezenta combatantilor Wagner in Belarus ar putea conduce la cresterea tensiunilor in zona frontaliera, transmite…

- Polonia a inceput sa desfasoare peste 1.000 de militari catre estul tarii, a anuntat sambata ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak, pe fondul sporirii ingrijorarii ca prezenta combatantilor Wagner in Belarus ar putea conduce la cresterea tensiunilor in zona frontaliera.

- Polonia va trimite 500 de ofițeri de poliție la granița cu Belarus, a declarat duminica ministrul de interne Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Decizi vine pe fondul incursiunilor ilegale pe teritoriul țarii și al temerilor legate de prezența grupului Wagner in Belarus.Poliția de frontiera poloneza…

- Camioanele de marfa inmatriculate in Rusia și Belarus nu vor avea voie sa intre in Polonia, anunța agenția poloneza PAP, citata de Sky News. Masura va intra in vigoare in aceasta saptamana.