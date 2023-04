Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de cereale ucrainene in Polonia vor fi oprite temporar pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi in continuare permis, a declarat vineri noul ministru polonez al agriculturii, Robert Telus, relateaza presa poloneza. Robert Telus a preluat joi functia de ministru al…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda l-a decorat miercuri, 5 aprilie, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski cu Ordinul Vulturul Alb, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidențial din Varșovia, relateaza CNN . Ordinul Vulturul Alb este „cea mai veche și cea mai inalta distincție poloneza” și…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are programata o vizita in Polonia, miercuri, pentru discuții cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Polonia este cel mai constant și apropiat aliat al Ucrainei și al lui Zelenski dupa invaiza la scara larga declanșate de Putin. Anunțul acestei vizite a fost…

- Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina. Biden a ajuns in capitala Poloniei la... The post Joe Biden, in vizita oficiala in Polonia. La reuniunea de astazi participa și Klaus Iohannis appeared first on Special Arad ·…

- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis se va intalni saptamana viitoare cu Joe Biden, in Polonia. Intalnirea are loc cu ocazia reuniunii liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania. Președintele american Joe Biden va ajunge in Polonia luni, pentru o vizita programata…