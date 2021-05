Dronele Bayraktar TB2, dintre care primele vor fi livrate anul viitor, vor fi armate cu proiectile antitanc. Polonia va mai cumpara si un pachet de logistica si de pregatire, a spus ministrul Blaszczak. Ministrul a spus la postul public de radio ca dronele Bayraktar TB2 ”si-au dovedit calitatile in razboaie” si a adaugat ca vehicule armate nepilotate vor fi deservite de o companie militara, fara sa ofere alte detalii. Contractul, care va fi incheiat fara un proces de achizitie, va fi semnat saptamana viitoare, in timpul unei vizite a presedintelui polonez Andrzej Duda in Turcia. Autoritatile din…