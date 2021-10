Stiri pe aceeasi tema

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Corpurile a patru persoane, aparent migranti, au fost descoperite la frontiera dintre Polonia si Belarus, au anuntat autoritatile din cele doua tari, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in problema migratiei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cateva mii de migranti, majoritatea originari din…

- Guvernul Lituaniei a anuntat luni ca va incepe in aceasta luna lucrarile la prima sectiune a gardului cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus menit sa opreasca trecerea migrantilor, relateaza Reuters. Lucrarile la aceasta sectiune de 110 km ar urma sa se incheie in aprilie. Peste 4.100 de migranti,…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus de…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…