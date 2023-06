Polonia va cumpăra sisteme americane Patriot de apărare aeriană de aproximativ 15 miliarde de dolari Polonia va achizitiona sisteme americane Patriot de aparare aeriana in valoare de 15 miliarde de dolari, potrivit unui acord dezvaluit miercuri de Pentagon, relateaza AFP. O agentie a Departamentului american al Apararii, DSCA (Defense Security Cooperation Agency), a indicat ca vanzarea va include printre altele pana la 48 de lansatoare Patriot PAC-3 si pana la 644 de rachete, precum si radare. Potrivit DSCA, Departamentul de Stat, care are autoritate asupra exporturilor de arme din SUA, a aprobat operatiunea. Polonia va achiziționa sisteme Patriot de 15 miliarde de dolari, vanzarea urmand sa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

