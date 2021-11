Stiri pe aceeasi tema

- Polonia urmeaza sa inceapa - in decembrie - sa construiasca un zid la frontiera cu Belarusul, unde sunt comasati in prezent numerosi migranti, si sa-l termine de construit in primul semestru din 2022, anunta Ministerul polonez de Interne, relateaza AFP, conform AGERPRES. ”Intreprinderea pe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sambata ca manevrele neprogramate ale NATO in Marea Neagra reprezinta o provocare serioasa pentru Moscova si ca Rusia nu are nimic de-a face cu criza migratiei dintre aliatul sau, Belarus, si Uniunea Europeana, transmite AFP. ”Statele Unite si aliatii…

- Doi soldați ruși au murit accidental vineri, în timpul exercițiilor aeriene comune cu Minsk, în vestul Belarusului, în apropiere de granița cu Polonia, în mijlocul unei crize migraționale, relateaza AFP.Într-un comunicat citat de agențiile ruse de presa, Ministerul…

- Varșovia spune ca regimul lui Aleksandr Lukașenko a demarat un razboi hibrid împotriva Poloniei, în numele Moscovei, împingând miile de migranți din Orientul Mijlociu sau Africa sa intre în UE. În acest timp, organizațiile umanitare avertizeaza ca migranții…

- Guvernul Poloniei acuza ca pe teritoriul țarii a avut loc o incursiune dinspre Belarus a unor persoane înarmate si care purtau uniforme, incident calificat drept „provocare” de serviciile speciale poloneze, relateaza Deutsche Welle și Agerpres.​Ministerul de Externe de la Varșovia…

- Parlamentul polonez a aprobat definitiv vineri proiectul guvernamental de constructie a unui zid la frontiera cu Belarusul pentru a-i impiedica pe migranti si refugiati sa treaca in Polonia, relateaza AFP. Costul zidului este evaluat la 353 de milioane de euro si urmeaza sa se intinda pe o…

