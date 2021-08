Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- Alexander Lukașenko, președintele Belarus, a dispus vineri inchiderea frontierei cu Ucraina, incercand sa blocheze ceea ce el a numit un flux de arme catre complotiști identificați de serviciile de securitate, a raportat agenția de știri de stat BelTA, citata de Reuters. Masura pare sa adanceasca ruptura…

- Alexander Lukașenko a anunțat vineri dezmembrarea în Belarus a „celulelor teroriste inactive” legate, potrivit acestuia, de Occident, acuzându-i ca ar fi vrut sa pregateasca o lovitura de stat, informeaza AFP."Celulele teroriste ascunse au fost dezmembrate astazi",…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam si aparam orice aliat…

