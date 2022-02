Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va ajuta Ucraina cu provizii de gaz si arme, in contextul in care statul vecin se confrunta cu amenintarea unei noi interventii militare ruse, a declarat prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki marti, la Kiev, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. In cadrul unei conferinte de presa…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…

- Putin vrea PLECAREA forțelor NATO din Romania, ca parte a propunerilor sale de securitate Putin vrea PLECAREA forțelor NATO din Romania, ca parte a propunerilor sale de securitate Rusia cauta sa obtina plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate, a relatat…

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Polonia va reduce taxele pentru benzina, gaze naturale si electricitate si, de asemenea, va distribui bani gospodariilor, in cadrul unui program in valoare de pana la 10 miliarde de zloti (2,54 miliarde de dolari) destinat sa ii ajute pe polonezi sa faca fata inflatiei ridicate, a declarat joi premierul…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Polonia a acuzat duminica Belarusul ca a continuat sa transporte migranți la granița, în ciuda evacuarii taberelor din apropierea frontierei la începutul acestei saptamâni, în timp ce premierul polonez a început un turneu în statele baltice pentru a cauta sprijin…

- Belarus vrea ca sisteme de rachete rusești cu capabilitati nucleare Iskander sa fie desfasurate in sudul si vestul tarii, a declarat presedintele Aleksandr Lukasenko intr-un interviu pentru o revista ruseasca din domeniul apararii publicat sambata, relateaza Reuters, conform agerpres.ro . Rusia este…