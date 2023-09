Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Slovacia și Ungaria vor pune in aplicare propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu extinda masura care autoriza aceasta interdictie in cazul celor cinci vecini ai Ucrainei din UE, relateaza Reuters.

- In luna mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura,…

- Comisia Europeana va decide, astazi, daca va mentine restrictiile in privinta importurilor de cereale ucrainene in cinci state membre din estul Europei. Actualele reglementari permit tranzitul transporturilor de cereale ucrainene prin cele cinci tari, insa interzic vanzarea acestora pe pietele locale…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sustin prelungirea pana la sfarsitul anului a interdictiei UE privind importul de cereale ucrainene in aceste tari, a declarat vineri ministrul polonez al agriculturii, Robert Telus, citat de Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci…

- Romania lucreaza in prezent pentru a gasi mai multe modalitati de a ajuta la transportul cerealelor ucrainene, a declarat luni intr-un interviu pentru Politico ministrul de externe Luminita Odobescu, care a descris situatia de securitate din regiunea Marii Negre ca fiind "destul de grava", informeaza…

- Zelenski a avut luni o sedinta cu principalii oficiali ai tarii pe tema exportul de produse agricole ucrainene. Reuniunea a fost convocata in conditiile in care Rusia a bombardat cu drone, in cursul noptii, portul Reni din Ucraina, aflat peste Dunare de Galati, tintind depozite cu cereale. A fost pentru…