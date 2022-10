Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat duminica aceasta ca tehnic este posibila restabilirea infrastructurii offshore avariate a gazoductelor Nord Stream, informeaza agentiile Reuters si TASS, potrivit Agerpres.In total pentru scurgeri de gaze au fost descoperite saptamana trecuta la gazoductele…

- ”Pagubele la Nord Stream 1 si Nord Stream 2, in ape interntaionale, la Marea Baltica, sunt de mare ingrijorare”, se arata in aceasta declaratie. ”Toate informatiile disponibile in prezent indica faptul ca acesta este rezultatul unor acte de sabotaj deliberate, nechibzuite si iresponsabile”, denunta…

- Profund preocupata de daunele constatate la gazoductele Nord Stream 1 si 2 care au generat scurgeri in apele internaționale din Marea Baltica, Uniunea Europeana anunta o reactie "solida si unitara". Pe de alta parte, Moscova considera "absurd" sa fie acu

- Kremlinul a anuntat marti ca nu exclude posibilitatea unui sabotaj drept cauza a avarierii retelei de conducte construite de Rusia in Marea Baltica in cadrul proiectului energetic Nord Stream 2. Nord Stream AG, operatorul retelei de gazoducte, afirmase marti dimineata ca trei linii offshore ale sistemului…

- Postul TV suedez SVT a precizat ca seismologii au inregistrat explozii in apropierea conductelor Nord Stream in ultimele 36 de ore. „Stațiile de masurare din Suedia și Danemarca au inregistrat luni explozii subacvatice puternice in aceeași zona cu scurgerile de gaz. Nu exista nicio indoiala ca acestea…

- Premierul nipon Fumio Kishida a cerut marti o reforma a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, dupa ce acest organism a fost blocat de Rusia si nu a mai putut sa reactioneze in fata invaziei acesteia in Ucraina, relateaza EFE.

- Polonia, criticata pentru deficientele sale in materie de independenta a justitiei, ceea ce o impiedica sa acceada fondurile de relansare ale UE, intentioneaza sa formuleze prima cerere de transfer de bani in doua luni, a declarat marti premierul Mateusz Morawiecki, potrivit AFP. Fii la curent…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii isi convoaca joi Comitetul de experti pentru variola maimutei pentru a determina daca actuala crestere a cazurilor constituie o urgenta de sanatate publica de interes international, cel mai inalt nivel de alerta, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi…