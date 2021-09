Stiri pe aceeasi tema

- Polonia trebuie sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro catre Comisia Europeana pentru ca nu a stopat exploatarea minei de carbune cu cariera deschisa de la Turow, incalcand astfel o decizie a Curții de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pronunțata in urma cu cateva luni, scrie Reuters.

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme in cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar in lunile urmatoare, a anuntat ieri guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar, a transmis Agentia…

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme în cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar în lunile urmatoare, a anuntat marti, oficial, guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar,…

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme in cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar in lunile urmatoare, a anuntat marti guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar, transmite Reuters.…

- Cea mai inalta instanta europeana a mentinut decizia justitiei, dand castig de cauza Poloniei, care considera ca dependenta Europei de gazele rusesti reprezinta un risc pe ntru securitatea regionala si care si-a diversificat furnizorii cumparand gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite si alte…

- Comisia Europeana a dat in judecata Ungaria, joi, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca a ''restrans in mod ilegal accesul'' la dreptul de azil sub pretextul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, transmit AFP si MTI. Acest demers urmeaza unei proceduri de infringement…