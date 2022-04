Stiri pe aceeasi tema

- Orice țara care refuza sa se supuna cererilor Kremlinului de a plati gazele naturale in ruble va avea aceeași soarta ca Polonia și Bulgaria, a avertizat Moscova dupa ce aceste doua țari și-au vazut livrarile scazand la zero miercuri, informeaza Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Donald Tusk, președintele Partidului Popular European, cel mai mare grup din Parlamentul European, a criticat dur Ungaria, Germania și Austria, dupa ce o sursa din cadrul Gazprom a dezvaluit ca patru țari europene au achitat deja in ruble gazul rusesc, potrivit SpotMedia . „Am auzit ca nu doar Ungaria,…

- Moscova a anunțat Polonia și Bulgaria ca, incepand de astazi, va opri livrarile de gaze naturale, dupa refuzul acestora de a face plațile in ruble pentru gigantul energetic rus Gazprom in ruble.

- Rubla s-a apreciat puternic miercuri dupa ce Moscova a anunțat ca a sistat livrarile de gaze naturale catre Bulgaria și Polonia, consolidandu-se la maximul ultimilor peste doi ani fața de euro in așteptarea plaților pentru exporturile energetice in moneda naționala a Rusiei, relateaza Reuters.

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…

- Polonia și-a inasprit tonul la adresa Germaniei și Franței, pe care le acuza de simpatii puternice pentru Moscova. Simpatiile sunt insa pentru gazul rusesc, fara de care, cel puțin in viitorul apropiat, industriile, mai ales cea a Germaniei, se vor prabuși. Țarile fost comuniste atarna și ele la gazul…

- Guvernele din Uniunea Europeana, decizie unanima despre gazul rusesc. Amintim ca Vladimir Putin a anunțat ca a semnat un decret prin care obliga țarile care cumpara gaz rusesc sa il plateasca in ruble, incepand de azi, 1 aprilie, iar daca plata nu se va face in aceasta moneda, atunci contractele vor…

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza Reuters si DPA. Un termen…