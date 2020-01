Stiri pe aceeasi tema

- Un suvoi de entuziasm, incrancenare, fericire, durere, eliberare, dar si nenumarate alte sentimente si ganduri intiparite, din intamplare, pe pelicula. Aceste instantanee ale libertatii, realizate in Romania si in alte tari foste comuniste (Bulgaria, Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia și Ungaria)…

- Weekendul reducerilor din Bulgaria si Ungaria (22-24 noiembrie) a adus si anul acesta incasari in crestere pentru comerciantii romani, iar acestia au inregistrat in platforma PayU cumparaturi platite online de catre bulgari si unguri in valoare de peste 17 milioane de lei, in crestere cu peste 16%…

- Romania a urcat, in acest an, pe pozitia 32 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, care masoara usurinta cu care o companie poate sa-si plateasca taxele. In editia de anul trecut, Romania ocupa locul 49. La nivel global, usurinta cu care…

- Romania si Ungaria au inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind in Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) si Danemarca (8,6 euro/100…

- In anul 2018, Lidl a facilitat exportul produselor furnizorilor romani, catre magazinele Lidl din Europa, in valoare de peste 28 milioane de euro, cu 40% mai mult decat in anul 2017. Produse precum lactate, ulei, sucuri sau snacks-uri au ajuns pe rafturile magazinelor Lidl din Belgia, Bulgaria, Cehia,…

- Romania a inregistrat in primele opt luni ale acestui an un deficit de 1,14 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 24% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acesta s-a cifrat la 923,44 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Astfel, conform celor mai recente date (2018), nivelul general al preturilor din Romania se afla la 48,6- din media europeana, cel mai redus nivel dupa cel inregistrat in Bulgaria (46,3-). De altfel, nivelul preturilor din Romania se incadreaza in tiparul regional: 54,3- in Polonia, 59- in Ungaria sau…

- Black Friday pe Vivre se va desfasura pe parcursul mai multor zile, incepand de joi seara. Pana luni, 18 noiembrie ora 12:00, poti profita de un weekend intreg cu cele mai mici preturi din acest an din toate categoriile disponibile pe site: Mobilier, Textile pentru casa si Covoare, Bucatarie si Decoratiuni,…