Stiri pe aceeasi tema

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de astazi, la miezul noptii, din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, potrivit Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul britanic Boris Johnson…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis suspendarea zborurilor din și catre Regatul Unit, incepand de astazi, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. O decizie similara a fost luata și de catre autoritațile din Austria, Olanda, Belgia, Bulgaria și Franța, dupa ce in Marea Britanie…

- Romania interzice zborurile spre și dinspre Regatul Unit, timp de 14 zile, pe fondul temerilor privind noua tulpina Covid-19. Decizia a fost luata duminica seara și va intra in vigoare incepand cu data de 21.12.2020 ora 19.00. Articolul Romania suspenda zborurile spre si dinspre Marea Britanie, din…

- Guvernul italian va suspenda zborurile dinspre si catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde aparitia unei noi tulpini de coronavirus mai contagioasa a determinat intrarea in lockdown a Londrei si a unei parti a Angliei. ''Ca guvern, avem datoria sa protejam cetatenii italieni…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat sambata cu miniștrii ce masuri urgente trebuie intreprinse dupa ce s-a confirmat ca o noua tulpina a virusului COVID-19 s-ar putea raspandi mai rapid și ar putea duce la o creștere a cazurilor, relataza Reuters. BBC a raportat ca Londra și sud-estul Angliei…