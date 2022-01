Stiri pe aceeasi tema

- Polonia spera sa inregistreze progrese in negocierile cu noul Guvern ceh privind mina de lignit din localitatea poloneza Turow, situata in apropierea frontierei dintre cele doua tari, a anuntat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, referindu-se la cel mai sever diferend din ultimele doua decenii…

- Comisia Europeana a lansat miercuri o procedura de infringement impotriva Poloniei dupa decizia anuntata in octombrie de Tribunalul constitutional din aceasta tara in care era contestata intaietatea dreptului european in fata celui national, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Consideram ca aceasta…

- ”Acest regim a fost adoptat pe o baza juridica adecvata. El este compatibil (cu tratatele) si respecta princpiul securitatii juridice”, anunta avocatul general, ale carui concluzii nu sunt obligatorii la CJUE, dar care sunt urmate de obicei de Curte cu sedul la Luxemburg. O hotarare definitiva urmeaza…

- ”Acest regim a fost adoptat pe o baza juridica adecvata. El este compatibil (cu tratatele) si respecta princpiul securitatii juridice”, anunta avocatul general, ale carui concluzii nu sunt obligatorii la CJUE, dar care sunt urmate de obicei de Curte cu sedul la Luxemburg. O hotarare definitiva urmeaza…

- Procurorul general al Poloniei a cerut Tribunalului Constitutional sa decida daca reglementarile invocate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru amenzile aplicate tarii sunt sau nu constitutionale, informeaza Reuters, citand un comunicat al parchetului preluat de PAP. Guvernul…

- Polonia l-a convocat pe ambasadorul belgian sa dea explicații la ministerul de externe dupa ce premierul Belgiei Alexander De Croo a acuzat Varșovia ca se joaca cu focul în disputa privind statul de drept. "Jucați un joc periculos, va jucați cu focul când declarați razboi colegilor…

- Polonia trebuie sa desfiinteze noua camera disciplinara pentru judecatori inainte ca Bruxellesul sa-i aprobe Planul de Redresare si Rezilienta (PNRR). Anunțul a fost facut joi de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit Agerpres.„Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta…

- Polonia nu da înapoi în privința reformei justiției și este pedepsita. Începând de miercuri, 27 octombrie, guvernul va trebui sa plateasca o amenda de un milion de euro pe zi pâna în ziua în care se va alinia la prevederile UE, scrie publicația La Stampa. În…