Polonia: Solistul grupului metal Behemoth, condamnat pentru ofensarea sentimentelor religioase Solistul grupului polonez metal Behemoth a fost condamnat marți la o amenda pentru ofensa adusa sentimentelor religioase, dupa ce a publicat pe Facebook o fotografie cu piciorul sau plasat pe chipul Fecioarei Maria, transmite AFP.



Adam Darski, cunoscut sub numele "Nergal", a fost declarat vinovat de un judecator al tribunalului regional din Varșovia și condamnat la o amenda de 15.000 de zloți (3.336 euro) în cadrul unei proceduri care nu necesita prezența acuzatului.



Avocatul lui Darski a precizat ca acesta contesta decizia. Obiecția sa anuleaza automat sentința

Sursa articol: hotnews.ro

