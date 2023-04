Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au raspuns vineri la comentariile premierului polonez care legau razboiul din Ucraina de un posibil atac chinezesc asupra Taiwanului, acuzandu-l pe acesta de amestec in afacerile lor interne, transmite Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Reprezentantii fermierilor din cinci tari europene, inclusiv Romania, au semnat un Pact de solidaritate prin care solicita, intre altele, interzicerea imediata a importurilor de produse agricole si alimentare din Ucraina, informeaza Rador.Reuniti in Polonia, fermierii cer, de asemenea, interventia…

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, a afirmat ca daca Ungaria a inasprit conditiile, Polonia le-a interzis, atunci fluxurile de cereale din Ucraina care veneau in Romania vor fi si mai mari. El a precizat ca trebuie separate fluxurile astfel incat fermierii romani sa aiba si ei acces la export,…

- Delfinii refugiați din Ucraina ii incanta pe copiii romaniLa delfinariul din portul Constanța de la Marea Neagra dresorii romani și ucraineni ii lasa pe delfini sa-i ghideze, in ciuda barierelor de limba, relateaza Reuters citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe cazuri de contaminare cu toxine și OMG-uri au fost depistate in urma testarii cerealelor care au sosit in Ungaria din Ucraina. Comercializarea a peste 29 de tone de porumb au fost restricționate, respectiv s-a dispus distrugerea acestuia de catre experții in siguranța lanțului alimentar, a…

- Ucraina și Polonia au convenit sa faciliteze tranzitul exporturilor de cereale și semințe oleaginoase, a declarat vineri ministerul ucrainean pentru politici agrare si alimentatie, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ungaria nu se va lasa atrasa in razboiul din Ucraina si continua sa indemne la incetarea focului si la negocieri de pace, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Budapesta, citat de agentia de presa MTI, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a anunțat ca intenționeaza sa ''denazifice și sa demilitarizeze'' Polonia, dupa incheierea razboiului cu Ucraina. Aceasta a fost reacția sa la anuntul cu privire la posibila livrare de arme americane in Polonia, relateaza SEVER REALII, potrivit Rador. Fii…