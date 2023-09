Restrictiile impuse de Uniunea Europeana in luna mai au permis Poloniei, Bulgariei, Ungariei, Romaniei si Slovaciei sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand insa tranzitul unor astfel de incarcaturi pentru export in alta parte. “Vom prelungi aceasta interdictie in ciuda dezacordului lor, in ciuda dezacordului Comisiei Europene”, a declarat premierul polonez Mateusz Morawiecki la un miting in orasul Elk din nord-estul tarii. “Vom face acest lucru pentru ca este in interesul fermierului polonez”, a mai spus el, in conditiile in care…