- Ministrii de externe din Estonia, Eva-Maria Liimets, Letonia, Edgars Rinkevics, Lituania, Gabrielius Landsbergis, si Polonia, Zbigniew Rau, si-au exprimat vineri la unison, in cadrul unei reuniuni desfasurate la Riga, dorinta ca statele lor sa beneficieze de o mai mare prezenta a NATO.

- Refugiatii ucraineni se pot integra pe piata muncii din Romania Foto: https://www.facebook.com/crucearosieromana. Refugiatii din Ucraina se pot integra pe piata muncii în România, Cehia, Polonia, Estonia, Lituania si Letonia. Ministrii de resort din tarile respective…

- NATO iși va crește prezența militara in Lituania, Letonia, Estonia și Polonia, in cazul in care Rusia iși menține trupele in Belarus dupa un exercițiu militar planificat, a spus, luni, șeful comitetului militar al Alianței Nord-Atlantice, Rob Bauer.

- SUA au in prezent 4.160 de militari desfasurati in tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia - si in Polonia, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia cu privire la situatia din Ucraina, a informat marti Pentagonul, transmite EFE. Unul dintre purtatorii de cuvint ai Departamentului Apararii…

