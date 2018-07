Polonia si Slovacia fac o ruta de transport european pe care spera sa o lege si de Romania

Polonia si Slovacia au semnat un acord pentru a lega drumul expres polonez S19 cu noul drum R4 planificat de Slovacia, in cadrul eforturilor de a crea o ruta de transport european cunoscuta sub denumirea Via Carpathia.



Ministrul polonez al Infrastructurii, Andrzej Adamczyk, si ministrul slovac al Transporturilor, Arpad Ersek, si-au pus semnatura luni pe acest acord cu ocazia unei ceremonii care a avut loc la punctul de trecere a frontierei de la Barwinek-Vysny Komarnik din sudul Poloniei, transmite agentia PAP.



De asemenea, Polonia si Slovacia au convenit luni sa construiasca…