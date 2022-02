Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina merita statutul de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, iar Polonia si Lituania o vor sustine in realizarea acestui scop, au afirmat miercuri presedintii celor doua tari, intr-o declaratie comuna cu omologul lor ucrainean.

- Administratia Ucrainei a cerut, luni, organizarea "imediata" a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite din cauza riscurilor unei invazii a Rusiei, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Din punct de vedere politic, analiștii XTB din Polonia vad posibile 3 scenarii in Ucraina – invazie, tensiune și compromis. Din perspectiva investiționala, in acest climat marcat de nesiguranța și lipsa de securitate, bancile rusești VTB și Sberbank, indicele RUS50, Nasdaq, petrolul, aurul, platina,…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea fata de decizia unor tari de a-si reloca personalul din cadrul Misiunii speciale a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) de monitorizare a incetarii focului in estul Ucrainei, din cauza amenintarii unui atac rusesc, informeaza EFE preluat…

- Sute de migranti din Orientul Mijlociu asteapta la frontiera dintre Belarus si Polonia sansa de a ajunge in Uniunea Europeana.16 dintre ei au incercat azi-noapte sa intre in Polonia ilegal, dar au fost intorsi inapoi.

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni, la Kiev, la un summit pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala.