Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de migranți a invadat Polonia. Aceștia au dat jos gardul de sarma jos, la granița cu Belarus, scrie presa rusa. Potrivit sursei, refugiații care se aflau in padure au spus ca se indreptau spre Germania.

- Autoritatile germane au inregistrat 4.889 de persoane care au incercat sa intre ilegal in tara dupa ce au venit din Polonia si Belarus in cursul lunii octombrie, o dinamica urmarita indeaproape de oficiali pe fondul unui varf al migratiei pe care multi o leaga de Minsk, relateaza vineri DPA.…

- Ministrul german de interne a declarat ca intentioneaza sa majoreze numarul de politisti de frontiera la granita cu Polonia, pentru a combate cresterea migratiei ilegale dinspre Belarus, informeaza duminica dpa. Ministrul Horst Seehofer a spus pentru publicatia Bild am Sonntag ca 800 de politisti…

- Polițiștii de frontiera de la vama Petea, din judetul Satu Mare, au descoperit la controlul de frontiera un autoturism Volkswagen Touareg, in valoare de peste 100.000 de lei, care figureaza ca fiind furat din Germania.

- Seful sindicatului politistilor germani, Heiko Teggatz, a cerut instituirea de controale temporare la frontiera cu Polonia, transmite dpa, citand editia de luni a cotidianului de mare tiraj Bild, potrivit Agerpres. Intr-o scrisoare trimisa ministrul de interne Horst Seehofer, Teggatz afirma…

- Polonia intenționeaza sa cheltuiasca peste 1,6 miliarde de zloti (aproximativ 404 milioane de dolari sau 253 de milioane de euro) pentru construirea unui zid la granita cu Belarus, in incercarea de a stavili afluxul de migranti care incearca sa treaca granita. ”Numarul tentativelor de trecere a frontierei…

- Aproximativ 400 de migranti, in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze in ultimele trei zile, a anuntat luni politia care leaga acest aflux de practicile migratorii imputate autoritatilor din Belarus, noteaza AFP, citat de agerpres. Numarul…

- "Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetațean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman.Astazi dimineața, in jurul orei 02:20, la Punctul…