Senatorii polonezi au respins, miercuri seara, demersul presedintelui Andrzej Duda pentru organizarea, in cursul acestui an, a unui referendum privind posibila amendare a Constitutiei tarii, noteaza thenews.pl.



Treizeci de membri ai camerei superioare a legislativului de la Varsovia si-au exprimat opozitia fata de propunerea sefului statului de a se organiza un referendum pe 11 noiembrie 2018, cand Polonia marcheaza 100 de ani de independenta. Propunerea a fost sustinuta de zece senatori, in timp ce 52 s-au abtinut.



Presedintele Duda a declarat vineri ca referendumul respectiv…