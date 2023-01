”Consolidam «pumnul de fier» al armatei poloneze, pentru a descuraja in mod eficient agresorul”, a declarat ministrul polonez al Apararii Mariusz Blaszczak la o ceremonie de semnare a acordului, la Varsovia. Mariusz Blaszczak anunta ca primnele tancuri de tip Abrams M1A1 – prevazute de acord – urmeaza sa fie livrate in 2023 in estul Poloniei. In 2022, Polonia a cumparat 250 de tancuri Abrams din Statele Unite care, potrivit ministrului polonez, urmeaza sa fie livrate in 2024. Poland’s DM signed a $1.4B deal to buy 116 of U.S M1A1 Abrams tanks.The deal includes delivery, equipment and logistics…